La Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese apre la sua sede regionale in Campania. La sede è a Napoli, in via Filangieri 48, e - si legge in una nota del suo presidente regionale, l'avvocato Marcello Lala - rappresenta un passo significativo che testimonia il costante impegno dell'organizzazione nel promuovere lo sviluppo economico e professionale a livello nazionale".

L'inaugurazione della sede regionale avviene in un momento cruciale, in concomitanza con l'evento del quinto Meeting del made in Italy, previsto per il 21 e 22 maggio 2024. Fondata cinque anni fa e guidata da Mino Dinoi, con , oltre a Lala, il vicepresidente regionale Pasquale Limatola e il responsabile provinciale di Napoli Raffaele Sentiero, l' AEPI si distingue per il suo impegno nella difesa e nel sostegno delle piccole e micro imprese, nonché per la promozione dell'eccellenza nel mondo delle professioni.

AEPI, che è tra i firmatari del patto per l'export, è stata chiamata a partecipare agli Stati Generali convocati dall'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per delineare le strategie di ripresa dell'Italia dopo l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid.

"La presenza nel Padiglione EXPO 2025 di Osaka - si legge ancora nella nota - rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'importanza e dell'influenza di AEPI, offrendo un'opportunità unica per promuovere il Made in Italy e valorizzare le eccellenze del nostro Paese sui mercati internazionali.