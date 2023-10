L'impegno per arrivare nel 2050 a "emissioni zero" e la partecipazione del Patto di Decarbonizzazione di Roma a Cop28 UAE, in programma all'Expo City di Dubay dal prossimo 30 novembre al 12 dicembre. È quanto annunciato ieri nel corso del secondo congresso annuale del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, l'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Enac che si è svolto ieri in piazza Pietra a Roma e che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e la neutralità climatica dell'intero settore entro il 2050. L'evento è stato l'occasione per approfondire le politiche sviluppate dal Patto durante l'ultimo anno su argomenti di cruciale importanza quali le infrastrutture aeroportuali, gli aeromobili e l'energia e presentare le proposte di policy elaborate dall'Osservatorio su questi temi.

Obiettivo del primo anno di lavoro è stato, infatti, identificare il percorso per raggiungere i target salvaguardando il settore, incentivando gli investimenti attraverso misure in grado di ridurre le emissioni come l'utilizzo di carburanti sostenibili, l'attività di ricerca di nuove tecnologie per la propulsione degli aerei e lo sviluppo dell'intermodalità. Dai gruppi di lavoro è emersa la necessità di creare un contesto normativo-regolatorio che favorisca la crescita del trasporto aereo perseguendo la decarbonizzazione del settore, raggiungendo gli obiettivi vincolanti a livello europeo, grazie al contributo coordinato di tutti gli attori per dare delle risposte credibili ed affidabili.

È stata anche annunciata la partecipazione del Patto alla 28° Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP28 UAE), in programma all'Expo City Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, con il side event "The Pact for the decarbonisation of air transport: the Italian ecosystem for a roadmap to Net-Zero" selezionato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. «Il viaggio verso la decarbonizzazione del settore aeronautico è già iniziato - ha commentato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - Certamente il percorso sarà lungo e impegnativo, ma confidiamo che segnerà primi importanti traguardi già nel breve periodo, con la diffusione del Saf in linea con i mandati UE e la transizione a NetZero dei principali aeroporti. Tuttavia, l'obiettivo di zero emissioni per l'intero settore richiede un impegno di lungo termine coordinato e condiviso di tutti gli attori coinvolti e, in questo senso, il rafforzamento del Patto attraverso la nascita della Fondazione, risponde efficacemente a questa esigenza». Il Patto per la Decarbonizzazione del trasporto aereo, a un anno dalla sua nascita, ha acquisito nuovi e qualificati partner che, rappresentando l'intero settore, hanno arricchito di progetti e di operatività gli intenti su cui si è costituito. «La somma degli investimenti pubblici e privati è fondamentale per supportare lo Stato nel raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica firmati nell'accordo di Parigi - ha dichiarato Katia Riva, Chief Sustainability & Innovation Officer di Mundys - è importante allocare il giusto capitale per creare investimenti a lungo periodo che consentano di raggiungere gli obiettivi green in modo credibile e organizzato. Gli investitori privati quindi, sono al fianco delle istituzioni perché l'interesse coincide, siamo in una situazione di emergenza ambientale e ne vediamo gli effetti, questo significa necessariamente essere molto concreti nell'azione finalizzata a un percorso che è una marcia, non uno sprint. Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, negli ultimi 18 mesi - ha proseguito - grazie all'intervento di tanti attori e al continuo dialogo con l'istituzione europea, si è fatto un grandissimo passo avanti. Con l'ultima revisione di giugno 2023, siamo ad oggi in una situazione in cui terminal aeroportuali efficienti, sotto un punto di vista energetico, sono considerati attività utili e fondamentali alla transizione ecologica, come anche tutte le attività che, all'interno dell'ecosistema aeroportuale, producono energie a basso contenuto di carbonio». «Il trasporto aereo - ha fatto sapere Alfonso Celotto, presidente di Aeroporti 2030 - rappresenta per sua natura un mezzo di trasporto moderno e globale che attribuisce sempre maggiore attenzione ai livello della qualità dei servizi ed alla tutela del passeggero, con un impegno crescente per la decarbonizzazione dell'intero comparto».

LE POLITICHE

«In materia di rispetto della sostenibilità ambientale spesso il settore del trasporto aereo viene ritenuto maggiormente responsabile - ha sottolineato, presidente di Aeroporti di Roma - ma quando andiamo a fare i conti scopriamo non incide in maniera elevatissima. Nel patto sulla decarbonizzazione la politica è al nostro fianco - ha poi ribadito - infatti, gli obiettivi della sostenibilità passano attraverso una serie di misure che incidono sulle politiche economiche e del lavoro».