Aereo elettrico compie il primo volo: Alice di Eviation fa la storia, il video

«Abbiamo appena fatto la storia dell’aviazione». Gregory Davis, presidente e CEO di Eviation non trattiene la gioia per il primo volo da parte di un aereo elettrico. «Questo progetto potrà cambiare il modo in cui voliamo prosegue David -. Vogliamo creare collegamenti sostenibili tra le comunità, e oggi siamo pieni di orgoglio per questo primo passo».

Aereo elettrico, il primo volo

La società israeliana Eviation ha lavorato per anni per raggiungere questo momento: Alice, questo il nome scelto per l’aereo elettrico a 9 posti sviluppato dalla compagnia, ha finalmente spiccato il suo primo volo un paio di giorni fa.

Perché si chiama Alice

Alice, la cui ispirazione per il nome deriva dalla fiaba ‘Alice nel paese delle meraviglie’, è stato affidato al pilota Steve Crane, che ha volato per circa 8 minuti raggiungendo un’altitudine di poco superiore ai 1000 metri, prima di tornare a terra in completa sicurezza.

Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB — Eviation Aircraft (@EviationAero) September 27, 2022

Le caratteristiche

L'aereo, quando era stato presentato nel 2017, era accreditato di un'autonomia fino a 965 km, ridotta poi a circa 460 km per questioni di sicurezza. Secondo le statistiche, in ogni caso, circa il 30% dei voli è a corto raggio, entro i 400 km, il che lascerebbe ampio campo di impiego anche per Alice, nonostante i soli 9 passeggeri.

La variante lounge business

Alice sarà disponibile, nel 2026, anche in varianti lounge business o cargo, e nel frattempo l'azienda punta sullo sviluppo del settore delle batterie, così da aumentare l'autonomia del suo velivolo. I motori di Alice sono poi una sicurezza, prodotti da MagniX, spesso partner in questo settore, che a sua volta è stata selezionata anche dalla NASA come protagonista del programma Electric Powertrain Flight Demonstration. I due motori magni650 hanno una potenza di 700 kW ciascuno. «È stato magnifico – ha detto Crane -, si guida esattamente come ci aspettavamo. È molto rapido sull’acceleratore, e anche in fase di atterraggio si è comportato in modo magnifico. Non potrei essere più contento».

L'obiettivo futuro

L’obiettivo di Eviation, per il momento, è quello di realizzare un aereo elettrico in grado di percorrere tra le 200 e le 300 miglia marittime, pari a circa 370 – 555 km alla velocità massima di poco più di 480 km/h. Il carico massimo dovrebbe essere intorno ai 1130 kg.