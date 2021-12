Aerospazio, crisi annunciata: in Campania sono a rischio diecimila posti di lavoro

Luigi Punzo, Ceo di Tesi, azienda di 147 dipendenti, sedi a Napoli e a Cicerale in provincia di Salerno, una delle realtà della componentistica aeronautica più attive nel Distretto aerospaziale della Campania, snocciola numeri a dir poco preoccupanti: «Prima del Covid il nostro fatturato normale si aggirava sui 25 milioni di euro. Nel 2020 siamo scesi a 18 milioni, quest'anno chiuderemo a circa 15 milioni. Per il 2022 prevediamo un calo non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati