AISICO, terza edizione dell’International Conference on Road Safety

La terza edizione della Conferenza internazionale sulla sicurezza stradale dal titolo "The evolution of road equipments for a sustainable and safe future. what will change on urban and extra-urban roads?", si svolgerà il 9 novembre a Roma presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il 10 novembre a Pereto (AQ) presso il Test House & Lab dell’azienda.

L’evento è organizzato da Aisico Associazione, che organizza e coordina tutte le attività formative del gruppo AISICO, con lo scopo di promuovere e realizzare azioni efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale e della circolazione. Co-organizzato con European Union Road Federation (ERF) e IntOroadS – International Organization for Road Safety, vedrà la presenza di autorevoli rappresentanti del settore, esperti, professionisti e ricercatori.

Un focus esteso sulla “Passive Safety” e su tutte le attrezzature stradali presenti lungo le strade urbane ed extraurbane, con l’intento di stimolare un dibattito tra diversi punti di vista (istituzioni pubbliche, operatori stradali, utenti della strada, produttori).

La Conferenza sarà aperta da Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione MAXXI e dal Ministro Matteo Salvini – MIT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Presenti le istituzioni pubbliche con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del MIT, ANAS e il CEDR – Conference of European Directors of Roads, in rappresentanza dei gestori stradali europei. Saranno quattro le sessioni previste, in cui si esamineranno lo stato e l’evoluzione delle attrezzature stradali per far fronte a una domanda crescente di sicurezza, in un mondo che si muove sempre più verso la sostenibilità e l’impatto ambientale. Le tematiche verteranno sul ruolo delle Amministrazioni locali e dei gestori, nel garantire e migliorare la sicurezza dei tratti stradali di pertinenza e sulle risorse finanziarie e le competenze tecniche per l’ammodernamento e l’adeguamento delle stesse.

Si parlerà del nuovo Codice della Strada e di educazione stradale, oltre che della delicata situazione della normativa relativa ai dispositivi di ritenuta stradali, operativa da oltre 30 anni e non sempre adeguata all’evoluzione tecnologica dell’automotive. Prenderanno parte al dibattito i vertici di associazioni quali ACI - Automobile Club d’Italia, UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, AIFVS Aps – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, anche in rappresentanza della FEVR – Fédération Européenne des Victimes de la Route. Saranno coinvolte le università e gli istituti di ricerca: Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Università di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Zentrum Geotechnik, School of Engineering and Design, Technical University di Monaco di Baviera. Parteciperanno, inoltre, importanti gestori della rete stradale italiana come ANAS, Autobrennero, Autostrada Pedemontana Lombarda, Autostrade Alto Adriatico, Milano Serravalle – Milano Tangenziali. Prenderanno parte all’evento oltre 220 ospiti, tra produttori di infrastrutture stradali, sponsor e operatori del settore, tutti provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Il coinvolgimento completo dell'intera "catena della strada", dai gestori delle infrastrutture pubbliche e private ai progettisti e agli ingegneri esperti nel settore, consentirà di analizzare tutti i punti di vista, individuando risultati nuovi ed efficienti, per un futuro più sicuro e sostenibile. L’evento è patrocinato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, UNASCA, AISCAT, FEVR, AIFVS, PIARC e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma