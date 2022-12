Stellantis, il successo della Tonale Ibrid fa raddoppiare i turni dello stabilimento di Pomigliano

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, dove viene costruita la nuova Alfa Romeo Tonale, raddoppierà, a partire dai primi mesi del 2023, l’attuale turno unico di produzione. Lo ha reso noto nel pomeriggio di oggi l’azienda in un incontro con i rappresentanti sindacali dell’impianto campano.

Il raddoppio del turno è proprio dovuto al successo della Tonale, in particolare della Plug in Hybrid Q4, che è stata presentata alla stampa internazionale nello scorso mese di novembre dall’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato.

La Tonale Plug in Hybrid Q4 è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 a 26 gr/Km, oltre 80 km di autonomia in città in full electric (oltre 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani) e una potenza di 280 cavalli.

La salita produttiva, già preannunciata nei mesi scorsi ai sindacati, permetterà la cessazione definitiva del contratto di solidarietà sulle due dorsali produttive (Tonale e Panda).



La flessibilità dello stabilimento di Pomigliano, che garantirà una potenzialità produttiva complessiva fino a circa mille vetture al giorno con Tonale e Panda, permetterà di adattare il flusso produttivo degli attuali due modelli a seconda della domanda, permettendo di rafforzare soprattutto la linea della Tonale che è caratterizzata da una produzione strettamente legata al reale numero di ordini ricevuti.