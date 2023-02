Alfredo Amoroso eletto Vicepresidente di Assolavoro

Alfredo Amoroso, AD di Generazione Vincente S.p.A., è stato eletto Vicepresidente di Assolavoro con la delega “Education e transizione scuola-lavoro”. La prestigiosa nomina ricevuta dimostra che Generazione Vincente S.p.A è una realtà riconosciuta e stimata dai maggiori player del settore come portatrice di contributi importanti e visione di lungo termine. Da 25 anni l'impegno è concentrato non solo nello sviluppo del core business ma anche nella promozione dei valori della sostenibilità, mantenendo sempre uno stretto legame con il territorio nel quale si realizza attività.

Questo il suo commento: «È un onore per me poter ricoprire una carica di questo prestigio. Ricordo quando mio padre Michele mi parlava della fondazione di Assolavoro nel 2006 tramite la fusione delle tre rappresentanze preesistenti, AILT, APLA e Confinterim, di cui proprio mio padre era presidente. Sono entusiasta di poter lavorare a stretto contatto con l'associazione per sostenere la crescita del mercato del lavoro in Italia. Lavorerò affinché le voci degli operatori del settore siano ascoltate e per promuovere politiche che favoriscano il matching tra domanda e offerta di lavoro».