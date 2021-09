Alimenti, Confagricoltura: «Fondamentale contributo alle aziende agricole per la sicurezza»

L'agricoltura vola verso la sostenibilità ambientale. Il 48% delle imprese agricole ha un elevato standard di sostenibilità che emerge chiaramente dalle iniziative messe in atto con investimenti mirati. Ma non solo: la reazione al Covid ha generato maggiore consapevolezza verso questo tema, che ha posto al centro dell'attenzione il valore della salute. Sul palcoscenico di Cibus, il salone internazionale dell' alimentazione in corso a Parma, Confagricoltura e Reale Mutua hanno presentato la seconda edizione di «AGRIcoltura100», il progetto che analizza il livello di sostenibilità ambientale e sociale delle aziende agricole italiane e i loro effetti sulla qualità e sicurezza alimentare. «L'agricoltura italiana parte già dal più alto valore aggiunto d'Europa - ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - ma gli imprenditori agricoli sono chiamati a fare ancora di più. Il percorso verso una maggiore sostenibilità è particolarmente apprezzato dalle generazioni più giovani, che si dimostrano più sensibili su questo tema. La sfida è riuscire a farlo in modo condiviso e convinto, con adeguate misure per le imprese».

Sono state 1850 le realtà analizzate dalla prima edizione dello studio, realizzato da Innovation Team, dal quale emerge uno spaccato che valorizza l'impegno degli imprenditori del settore primario: risparmio energetico, uso sempre più ridotto di fitofarmaci, analisi costanti del terreno, certificazioni di qualità, formazione, integrazione sociale. I numerosi parametri della ricerca scavano a fondo e danno uno spaccato scientificamente valido di cosa rappresenti la sostenibilità nell'agricoltura italiana. L'obiettivo è monitorare costantemente l'evoluzione di questo impegno; la seconda edizione dell'indagine è in corso e già ora il numero delle aziende partecipanti è superiore a quello della prima edizione.