Ita, arriva il bando per il brand Alitalia: i commissari accelerano sulle cessioni

I commissari straordinari di Alitalia accelerano i lavori. Ben consapevoli che la road map indicata dal piano industriale di Ita e condivisa con Palazzo Chigi non consente ritardi. Tanto più adesso alla luce della decisione di Bruxelles di sanzionare l'Italia per aiuti di Stato. Ora - spiegano fonti vicine al dossier - bisogna correre, visto che non si può sforare la data del 15 ottobre, termine indicato per il decollo del nuovo vettore che,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati