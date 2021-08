Alitalia, Ita promossa al primo decollo: in arrivo le autorizzazioni Enac

Ita, la compagnia che nascerà dalle ceneri di Alitalia, è pronta a decollare e in settimana potrebbe iniziare a vendere i primi biglietti. E dopo metà ottobre partire con i primi collegamenti. Il vettore, che ieri ha effettuato con successo il primo volo di prova con le insegne tricolori della nuova società, dovrebbe ottenere entro domani il rilascio della certificazione dell’Enac necessaria per operare e subito dopo potrebbe far partire le...

