Alitalia, atterrato il primo volo della nuova compagnia. «Da oggi si chiama Ita Airways»

È atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. Sulla pista dell'aeroporto di Bari-Palese il battesimo della nuova compagnia i cui operatori, sull'aeromobile, indossano ancora la divisa dell'Alitalia. Il nome della nuova compagnia, conosciuta fino ad oggi come Ita, sarà Ita Airways. Lo ha annunciato l'a.d. Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. «Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere», ha detto, mostrando il nuovo nome Ita Airways. «Da oggi il nome dell'azienda è questo. È un nome che guarda avanti, guarda al futuro», ha aggiunto, precisando che però rimane un po' di passato. «Abiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia, e l'acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore».

Il primo volo da Fiumicino

È decollato alle 8 in perfetto orario per Milano Linate con 37 passeggeri a bordo, il primo volo Ita (Az2016) partito dall'aeroporto di Fiumicino. Il D-day della NewCo guidata dal presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, che proprio ieri, a conclusione della procedura di offerta pubblica, si è aggiudicata ad un valore di 90 mln di euro il marchio Alitalia Spa e il dominio www.alitalia.com, segna il passaggio di consegne tra Alitalia, che ha cessato di esistere nella giornata di ieri con l'arrivo poco prima delle 23.30 al Leonardo da Vinci dell'ultimo volo da Cagliari (Az1586), e Ita nata dalle ceneri della prima dopo una lunga trattativa con l'Unione europea. Anche se la NewCo prende di fatto il posto di Alitalia, la Commissione Europea ha comunque richiesto una forte discontinuità tra le due compagnie.