«Alitalia paga solo il 50% degli stipendi», i commissari ai lavoratori: il resto dopo l'asta sul marchio

«Alitalia paga solo il 50% degli stipendi», così i commissari ai lavoratori: il resto dopo l'asta sul marchio. Lunedì 27 settembre, dunque, Alitalia pagherà ai propri lavoratori solo metà dello stipendio. Lo comunicano i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso in una comunicazione inviata ai dipendenti che l'ANSA ha potuto visionare. «Ci dispiace molto dovervi informare che gli stipendi del mese corrente saranno regolati al 50% con valuta lunedì 27 settembre, mentre il rimanente 50% vi verrà accreditato non appena avremo evidenza sull'esito del bando del marchio», spiegano i commissari.

APPROFONDIMENTI ROMA Alitalia, marchio flop dell’asta: Ita non parteciperà... ECONOMIA ITA, proseguono assemblee lavoratori. Si prova a ricucire lo strappo ECONOMIA ITA sbarca negli Usa

Alitalia, marchio flop dell’asta: Ita non parteciperà alla gara

Ita, ecco il contratto di piloti e assistenti di volo: «Stipendi in linea con quelli del Ccnl»

Costi correnti

«Come sapete, le nostre attività comprese nel aviation è previsto che si concludano il 14 ottobre, e dunque siamo costretti a gestire la finanzia della compagnia coerentemente con questo target, tenendo conto che la chiusura delle vendite operata il 24 agosto ha generato un sostanziale fermo dei ricavi», spiegano i commissari.

Sul fatto che la metà restante degli stipendi verrà pagata all'esito della gara per il marchio, i commissari ricordano che «la legge prevede infatti che le somme provenienti dalla vendita degli asset vengano utilizzate in via prioritaria per il sostentamento dei costi correnti, in primis gli stipendi».