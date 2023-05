Digitale dal 29 maggio al 2 giugno speciale finestra Amazon-Italia

Sono state presentate oggi alla Farnesina dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, le “Giornate del Made in Italy Digitale” iniziativa promossa congiuntamente da ministero degli Affari esteri, Agenzia Ita-Ice e Amazon - con l'adesione dell'agenzia per la Cooperazione allo sviluppo - per la promozione del Made in Italy nel mondo attraverso il sito Amazon.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (che ha inviato un videomessaggio ai partecipanti) e Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati.

L’iniziativa si svolgerà quest’anno dal 29 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica. In quelle date, una speciale finestra promozionale sarà dedicata su Amazon ai prodotti Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, in Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Spagna, oltre all’Italia, in cui i clienti del negozio online potranno acquistare un’ampia selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di PMI che, attraverso Amazon, raggiungono tutto il mondo.