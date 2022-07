Amazon Prime, aumenta il prezzo dell'abbonamento: quanto si pagherà dal 15 settembre

«È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018». Così Amazon in una lettera agli abbonati annuncia gli aumenti per Prime. Il prezzo dell'abbonamento Prime di Amazon sale da 36 a 49,90 euro l'anno, quello mensile da 3,99 euro a 4,99 euro. Amazon precisa che il prezzo cambierà dal 15 settembre 2022. «Le ragioni di questa modifica - si legge - sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo».

