L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Crotone sul mare

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Crotone giovedì 19 maggio, sul lungomare della città.

«A Crotone la tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele si affaccia direttamente sul mare - spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Questa sede stagionale è la quarta delle nuove aperture del Sud Italia, dopo Palermo, Salerno e Lecce, e la prima in Calabria. Anche qui, come in molte altre città italiane, esiste un’importante tradizione gastronomica che speriamo la nostra pizza possa arricchire».

«Il locale si sviluppa esclusivamente all’esterno, perché destinato alla sola stagione estiva. Forno e piano di lavoro sono a vista, rendendo più affascinante l’esperienza dell’Antica Pizzeria Da Michele a Crotone - continua Daniela Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria da Michele in the world -. La sede è in una posizione unica: sulla spiaggia, a due passi dal mare e dal centro del lungomare di Crotone, zona turistica e molto frequentata nei mesi estivi. Un connubio perfetto di piacere: il gusto inconfondibile della tradizione, con la pizza de l’Antica Pizzeria Da Michele, e la bellezza del panorama suggestivo del lungomare di Crotone».

Il menù prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana e tante varietà di pizze. Alle classiche della sede di Napoli, margherita, marinara, cosacca e marita, si aggiungono altre tradizionali: napoletana (con alici di Cetara e capperi), calzone (con ciccioli e salame Napoli) e la sua versione fritta.