Bollette, l'aria condizionata diventa un lusso: quanto consumano gli elettrodomestici e i consigli per risparmiare

Le tariffe dell'energia elettrica hanno registrato negli ultimi mesi un incoraggiante ribasso, tuttavia i principali elettrodomestici presenti nelle case degli italiani continuano a pesare in modo non indifferente sulle bollette delle famiglie. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio ad hoc mettendo a confronto i consumi dei principali apparecchi elettrici usati nelle case italiane, confrontando i relativi costi del 2021 con quelli attuali.

Bollette gas e luce, la strategia di Meloni: a settembre il vero risparmio nonostante la riduzione degli aiuti (che continuerà)

Bollette, l'aria condizionata un "lusso"

L'elettrodomestico che consuma più energia è senza dubbio il condizionatore d'aria, che in casa assorbe in media 400 Kwh all'anno - spiega Assoutenti - Una spesa per rinfrescare gli ambienti che si aggira attorno ai 95 euro annui a famiglia (considerate le tariffe elettriche attuali e i consumi di una nucleo di 3 persone che vive in una casa di 100 mq), contro gli 83 euro dell'analogo periodo del 2021 (II trimestre).

Quali elettrodomestici consumano di più?

Al secondo posto si piazza il frigorifero, con 300 Kwh annui e una spesa pari a 71,2 euro (62,5 euro nel 2021). Segue il phon (260 Kwh pari a 61,7 euro). Tra gli apparecchi elettrici che consumano meno energia si trova la macchina per il caffè (60 Kwh per una spesa alle tariffe attuali pari a 14,2 euro annui) e il computer (95 Kwh annui, 22,5 euro). Complessivamente, i 13 apparecchi elettrici più usati nelle case degli italiani determinano un costo, alle tariffe attuali, pari a 607,5 euro annui a famiglia, il 14% in più rispetto al 2021, quando per gli stessi elettrodomestici, e con i medesimi consumi, la spesa è stata di circa 533 euro - stima Assoutenti.

«In attesa di conoscere come si evolverà la situazione delle bollette e dell'energia nel corso del 2023, ci piace ricordare ai consumatori che un uso più attento e intelligente degli elettrodomestici comporta risparmi diretti sul portafogli - afferma il presidente Furio Truzzi - Ad esempio scegliendo solo apparecchi ad alto risparmio energetico, usandoli a pieno carico e con le funzioni "eco", sostituendo le lampadine in casa con quelle al Led, ecc., è possibile risparmiare oggi quasi 100 euro sulla bolletta elettrica».

I consigli per risparmiare sulla bolletta dell'elettricità

Tra i consigli dell'associazione per risparmiare sulla bolletta: sostituire tutte le lampadine presenti in casa con lampadine Led a risparmio energetico (-32 kwh all'anno); scegliere solo elettrodomestici ad alto risparmio energetico (classe A+++) (-150 kwh all'anno). Si consiglia poi un consumo intelligente degli elettrodomestici (funzionamento a pieno carico, accensione nelle ore serali a tariffa ridotta, utilizzo delle funzioni "eco" e simili, ecc.): -56 kwh all'anno. Infine la schermature delle finestre e migliore isolamento termico (-30 kwh all'anno) e lo spegnimento quotidiano degli apparecchi in standby e delle luci nelle stanze non utilizzate (-130 kwh all'anno).