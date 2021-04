Assegno unico 2022, a luglio inizia l'iter, come funziona. Il calcolo delle detrazioni

Si prepara lo scenario per l'assegno unico, il nuovo sostegno alle famiglie che riunirà tutti i provvedimenti statali finora utlizzati. «L' assegno unico e universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio. Non vogliamo che accada che le famiglie italiane abbiano dei disagi. Siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, siccome ci sono stati degli anticipi, questi primi sei mesi devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare. Le detrazioni fiscali saranno poi completamente assorbite nell'assegno unico da gennaio». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Sky Tg24.

