Assegno unico, via ai controlli: lente Inps su 22 mila furbetti, stretta sulle famiglie senza i requisiti

Sono finite al vaglio dell’Inps circa 22 mila domande per l’assegno unico per i figli. Per le quote a favore dei ragazzi con più di 18 anni di età, l’istituto di previdenza ha richiesto della documentazione aggiuntiva per verificare la presenza dei requisiti necessari a ottenere il beneficio. Stretta quindi sui “furbetti”che tentano di avere il bonus senza averne diritto, un po’ come già accaduto con il Reddito di cittadinanza. Il grosso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati