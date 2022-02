Assegno unico, Inps: «Arrivate 2,28 milioni di domande, per un totale di 3.801.040 figli». Ecco come ottenere gli arretrati

L'assegno unico partirà a marzo ma già ad oggi all'Inps sono arivate 2.280.705 domande per un totale di 3.801.040 figli. Lo fa sapere l'Istituto presentando la campagna di informazione sulla nuova misura per la famiglia. Da oggi sarà operativo il sito www.assegnounicoitalia.it dove potranno essere reperite tutte le informazioni sul nuovo strumento che riguarda 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli.

