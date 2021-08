Assegno unico per i figli snobbato dalle famiglie: solo 1 su 5 ha fatto richiesta

Parte lento l’assegno unico per i figli. Si tratta della misura “ponte” per dare un contributo che parte da 167,5 euro al mese per ogni minore, alle famiglie con figli che oggi non percepiscono gli assegni per il nucleo familiare. Si tratta in particolare dei lavoratori autonomi e di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Secondo i dati dell’Inps, aggiornati a venerdì scorso, le domande complessivamente presentate sono state 352...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati