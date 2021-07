Assegno unico per i figli, da oggi le domande sul sito Inps: importo, come richiederlo e a chi spetta

Da oggi basterà inserire sul sito dell'Inps il proprio codice fiscale e l'Iban per assicurarsi i soldi dell'assegno unico per i figli. Sostegno che secondo l'Istat vale nel semestre 962 euro in media a nucleo percettore e che ha una platea potenziale di 1,8 milioni di famiglie. Di queste più di 400 mila già riscuotono il reddito di cittadinanza e dal momento che i due aiuti sono compatibili queste ultime beneficeranno dell'effetto cumulo:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati