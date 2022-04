Assegno unico, chi ci guadagna con il nuovo aiuto: il reddito aumenta in media del 3%

Assegno unico, la maggior parte dei figli interessati dal nuovo aiuto alle famiglie entrato in vigore dal mese di marzo ha avuto più soldi rispetto ai sostegni essitenti prima. Circa il 77 per cento dei figli interessati dall'assegno unico beneficia di un aumento netto dei trasferimenti, che ammonta in media a 672 euro. Il reddito disponibile familiare dei beneficiari è aumentato in media del 3 per cento. E' quanto emerge dai calcoli...

