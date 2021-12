Assegno unico, ecco quanti soldi riceveranno le famiglie: online il simulatore dell'Inps

Adesso è possibile sapere quanto si riceverà con il nuovo assegno unico per i figli. Online il simulatore dell'Inps: il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono richieste credenziali per il suo utilizzo. L'entità del beneficio cambia in base all'Isee e al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati