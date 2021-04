Atitech, prestito da 15 milioni di euro da Iccrea, Cassa Depositi e Prestiti e Banco Bpm

Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, attraverso la sua nuova divisione Impresa, ha partecipato in qualità di agent e arranger a un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro a beneficio di Atitech.

All'iniziativa, realizzata grazie al forte impulso sul territorio della Bcc di Napoli, hanno preso parte anche Cassa Depositi e Prestiti e Banco Bpm. Il finanziamento beneficia della garanzia Sace Italia al 90%, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, e sarà utilizzato dall'azienda napoletana almeno per un terzo dell'importo totale, per finanziare gli investimenti volti all'efficientamento energetico, alla promozione dello sviluppo sostenibile e della green economy e a iniziative finalizzate alla crescita in Italia.

Atitech, nata nel 1989 come costola della Ati/Alitalia e rilevata dal Gruppo Meridie che fa riferimento a Gianni Lettieri nel 2009 con una operazione di turn around, opera nel settore della manutenzione e revisione di aeromobili regional, narrow e wide body realizzando attività di modifiche, di manutenzioni e revisioni. Tra i suoi clienti vanta le principali compagnie aeree: Ryanair, Poste Air Cargo, Alitalia, Gruppo Lufthansa (Eurowings, Swiss, Austrian), Air France, Hifly, Bluepanorama, Neos ed altri, a cui si aggiungono clienti istituzionali quali l'Aeronautica Militare Italiana e la Guardia di Finanza.

In breve tempo, Atitech è diventata una delle più importanti aziende di manutenzione del mercato Emea (Europe, Middle East e Africa), grazie anche alle sue capacità operative e logistiche, in grado di ospitare, nello stesso sito, fino a 20 aerei in manutenzione e altri 15 posizionati nelle aree esterne. Ad oggi l'azienda conta oltre 500 dipendenti. La società ha già investito in passato nella riqualificazione energetica degli hangar, al fine di limitare l'impatto ambientale. Nel 2019 Atitech ha effettuato oltre 200 check (manutenzioni tecniche), registrando una crescita dei ricavi del 30% rispetto al precedente esercizio, acquisendo 16 nuovi clienti su un totale di circa 60. Gli Advisor Legali che hanno supervisionato l'operazione sono stati lo studio Gianni Origoni Grippo per i finanziatori (avvocati Matteo Gotti e Daniele Mari) e lo studio Bonelli Erede per la società (avvocati Francesca Secondari e Gabriele Malgeri).

«Il sostegno all'economia reale, soprattutto durante un momento difficile come questo rappresentato dal Covid-19, è alla base della mission di una Banca di Credito Cooperativo», ha commentato il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. «Quando, poi, questo sostegno si esprime attraverso il finanziamento ad un'azienda importante come Atitech, per la realizzazione di strategici programmi di sviluppo, sia nel settore dell'efficientamento energetico che nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della Green Economy, si comprende quanto il ruolo delle Bcc sia importante in termini di conoscenza e sviluppo delle migliori energie del territorio. Napoli, la Campania ed il Mezzogiorno sono un'opportunità a cui l'Italia e l'Europa non possono rinunciare», ha concluso Manzo.

Mentre per il presidente del Gruppo Meridie, Gianni Lettieri, «Atitech, con le sue maestranze specializzate ed il suo management, rappresenta una eccellenza in un settore strategico per il Paese e per il territorio. Abbiamo trovato in Iccrea Banca, Bcc Napoli, Banco Bpm e Cdp interlocutori capaci ed affidabili in grado di supportare ed affiancare la società nel suo continuo processo di crescita. Ora bisogna lavorare per ricreare in Italia il polo delle manutenzioni aeronautiche, che va dai motori ai componenti e a tutto quanto ruota attorno all' aeromobile, una infrastruttura essenziale per il Paese», conclude Lettieri.

«Siamo soddisfatti di essere accanto un'azienda che rappresenta il punto di riferimento, per il mercato nazionale ed estero, su un tema oggi così complesso come quello dell'aviation» ha commentato Carmine Daniele, responsabile prodotti e servizi di Iccrea Banca. «Un'operazione di questo tipo, che vede così tante realtà collaborare insieme, rappresenta l'impegno che vogliamo manifestare per il Made in Italy, che non si trova solo nei settori più comuni all'opinione pubblica, come quello manifatturiero o agroalimentare, ma anche in comparti di nicchia, come quello ingegneristico, dove si esprimono importanti eccellenze italiane, come nel caso della Atitech», ha concluso.

Per Simonetta Acri, chief mid market Officer di Sace, «siamo felici, attraverso Garanzia Italia e le risorse che permette di liberare, di sostenere i piani di crescita di un'eccellenza del Mezzogiorno come Atitech spa, tra le più importanti aziende attive nel settore della manutenzione degli aeromobili, sia in Italia che all'estero. Con il nostro intervento riusciamo a supportare gli investimenti di una società che, non solo punta ad incrementare il proprio business, ma vuole farlo con una particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e della green economy, direttrici sulle quali puntare per un'auspicata ripartenza dell'economia nazionale», ha concluso.