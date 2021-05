Attori e aziende per superare la crisi: nasce l'iniziativa «Impresa Km zero»

Attori e aziende uniti per superare la pandemia attraverso un progetto: Impresa km zero. E così Patrizio Rispo ha sostenuto l'iniziativa della piattaforma che sostiene le imprese in difficoltà pianificando percorsi e trovando artisti che possano fare da testimonial. Allo stesso modo qualche azienda più importante ha scelto la piattaforma per aiutare attori meno conosciuti. L'idea di far conoscere aziende e attori nel tentativo di superare il deserto attraversato nel periodo pandemico, attraverso la piattaforma, è di Marco Di Falco, personal brending strategist, napoletano, esperto in Communication Marketing & Management che nel 2008 ha fondato la Global Web Marketing, dal 2017 poi Digital Sharing, ha creato un portfolio clienti che anno dopo anno è cresciuto in aziende e attori fino a lavorare con artisti di Un posto al sole, La grande Bellezza, cabarettisti di Colorado cafè lab, Tale e quale show, politici, liberi professionisti e grandi aziende di vari settori.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE DEL COVID Napoli, conto alla rovescia per il ritorno in spiaggia: rischio... IL CASO Sfratti bloccati dopo il 30 giugno: salvi dalle esecuzioni anche i...

«L'idea - racconta Di Falco - arriva dalla voglia di dare spazio alle aziende in difficoltà che hanno bisogno di un testimonial e fare da collante con quegli artisti che possono offrire il proprio volto ad una campagna promozionale. Allo stesso modo ci sono anche aziende che, al contrario possono fare opera di tutoraggio a chi ha bisogno di essere conosciuto».

Tra gli attori che hanno sposato la piattaforma Patrizio Rispo per due anni seguito da Di Falco. E ancora Danny Mendez, miss Italia 1996 ed oggi attrice di cinema e teatro. Chiara Conti e altri entreranno nella squadra. «Al momento - continua Di Falco - abbiamo una settantina di aziende e una ventina di influencer nella nostra pattaforma. Ma il lavoro è in continua ascesa contattando il miglior influencer possibile per quell'azienda. Dobbiamo uscire da queto momento e questo è un mezzo per poterlo fare».