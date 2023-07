Gli italiani hanno una forte preferenza per le: le utilitarie hanno rappresentato l'incredibiledi tutti i controlli della storia del veicolo effettuati da carVertical nel 2023, segnando un aumento significativo rispetto al

Lo rivela una ricerca condotta in Italia da carVertical, società di raccolta e analisi di dati per il settore automobilistico.

I SUV hanno registrato un'impennata di popolarità non solo in Italia ma anche a livello globale. In Italia, in particolare, i SUV hanno registrato un aumento della quota di mercato dal 13,8% dello scorso anno al 18,3% di quest'anno.

Nonostante siano il terzo tipo di carrozzeria più diffuso in Italia, le wagon hanno registrato un calo di popolarità, passando dal 20,6% del 2022 al 13,9% del 2023. Anche le berline hanno subito un calo simile, con una quota di mercato che si è ridotta dal 6,5% rispetto all'anno precedente.

Tramontano le cabrio: rappresentano solo l'1,9% rispetto al 3,1% dell'anno precedente. Allo stesso modo, i coupé hanno registrato un leggero calo, passando dal 4,9% al 4,6% nel 2023.