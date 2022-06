Decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud, l'Ue firma la proroga

«La proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud, annunciata dalla Commissione Europea, è un'ottima notizia, che consente alle imprese meridionali di respirare e di guardare con maggiore serenità al futuro». A dichiararlo è stato il presidente di confindustria Campania, Luigi Traettino.

«Tra poco - ha aggiunto il leader degli industriali campani - questa misura sarebbe scaduta, creando grossi problemi a tante aziende del Sud, in particolare alle nostre imprese campane, che già stanno pagando da tempo le conseguenze dovute ai rincari dei costi delle materie prime e dell'energia. Va dato merito all'esecutivo Draghi, che ha lavorato per mettere in sicurezza questo provvedimento, utile al mezzogiorno d'Italia. Senza lo sviluppo del tessuto economico del Sud - sottolinea Traettino - non ci può essere una reale ripresa del Paese. Adesso è fondamentale che tutti insieme continuiamo a realizzare i progetti previsti nell'ambito del Pnrr e le riforme necessarie a renderli concreti».