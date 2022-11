I prestiti concessi dalle banche alle imprese del Mezzogiorno nel primo semestre 2022 sono superiori a quelli erogati per il Centro e il Nord Italia.

L’aumento del 2,9% sul 2021 rispetto al 2,2% del Settentrione rafforza la tesi secondo cui il lungo rimbalzo dell’economia nazionale post Covid non abbia risparmiato il Sud anche se, come dimostra il grafico, prestare denaro in quest’area continua a presentare un indice di rischiosità alto, ancorché in diminuzione rispetto allo scorso anno: il 5,2% è più del doppio rispetto al dato del Settentrione.

Inoltre, l’aumento dei prestiti alle famiglie è inferiore a quello registrato dalla media Italia e al Nord, a riprova del fatto che l’economia meridionale fa fatica a rimettere in moto tutte le sue leve e a ridurre le disuguaglianze interne e nazionali. Statistiche e valutazioni emergono dal Seminario organizzato a Firenze dall’Abi, l’Associazione tra le banche italiane, che ha fatto il punto sugli scenari economici e creditizi che attendono il Paese. Un elemento di preoccupazione, che coinvolge da vicino il Mezzogiorno, è la frenata della produzione industriale che secondo il presidente Antonio Patuelli getta più di un’ombra sulle prospettive di crescita del Paese nel 2023 e sulla quale la Svimez, come anticipato dal direttore generale Luca Bianchi, si soffermerà particolarmente in chiave meridionale nella presentazione del Rapporto 2022, prevista per lunedì 28 novembre a Montecitorio.

«Siamo molto preoccupati - dice Patuelli -. Noi non abbiamo previsioni, ma ragionamenti in base ai quali la chiusura d’anno sarà meno positiva della fase iniziale e il 2023 oggi è da vedersi in salita. La guerra non è conclusa e tanti problemi sono irrisolti». E, soprattutto, «la fortissima ripresa del turismo estivo non è sufficiente a compensare il calo della produzione industriale», zavorrata dal costo esorbitante di materie prime ed energia.

Il tema è centrale per il Sud, atteso che la lunghissima estate, di fatto appena conclusasi, ha garantito al turismo meridionale un buon ritorno in termini di profitti e di occupazione, sia pure soprattutto a tempo determinato (l’ultimo aggiornamento di Infocamere spiega che la maggiore quota di nuovi assunti in Italia si è registrata, appunto, nel Mezzogiorno). Ma si può rinunciare all’industria? Evidentemente no. «L’Abi ha chiesto al governo nuove moratorie per la ristrutturazione dei crediti che possano entrare in vigore già all’inizio del prossimo anno, inserendole come emendamento nel Decreto aiuti quater o nella manovra», dice Patuelli. E aggiunge con un pizzico di amarezza: «Noi siamo interessati al fatto che le imprese abbiano più tempo per restituire i prestiti che hanno contratto. L’auspicio è che intervengano subito le autorità italiane».

«Servirà una forte consapevolezza istituzionale», avverte in merito alla legge di Bilancio Patuelli il quale, con il consueto equilibrio, non rinuncia a mettere in guardia dalle conseguenze per le banche dell’aumento dei tassi deciso dalla Bce. «Gli aumenti sono dei missili a testata multipla. Favoriscono la crescita dei ricavi sull’immediato delle banche ma appesantiscono i costi per i clienti che non abbiano compiuto scelte di prestiti di mutui a tasso fisso e aumentano i costi di raccolta delle banche». Morale: si ridurrà l’acquisto dei titoli di Stato, «la vera liquidità delle banche». Queste ultime, assicura Patuelli, «combatteranno per evitare il credit crunch» ma il problema «non è ritirare anzitempo i prestiti ai clienti. Quando si arriverà alla scadenza dei portafogli, quella liquidità invece di essere investita in nuovi titoli di Stato verrà restituita. Non è la scelta che avremmo desiderato. Rimane il fatto che è un debito unilaterale di cui la Bce si è arrogata il diritto di cambiare le regole in corso d’opera senza seguire le metodologie dei cambiamenti unilaterali dei contratti che invece le banche devono rispettare».