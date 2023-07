Al 31 marzo scorso i prestiti bancari alle imprese del Sud sono stati in percentuale più alti della media Italia. E ad eccezione della Sicilia, le altre sette regioni meridionali hanno tutte fatto registrare dati in miglioramento rispetto al marzo di un anno fa. Si va dal +7,9% del Molise, al top della classifica nazionale (probabile l'effetto del forte investimento per la Gigafactory Stellantis a Termoli), al +1,8% della Campania, terza in assoluto alle spalle anche della Provincia autonoma di Bolzano (+2,1%), ma davanti a Sardegna (+1,3%), Abruzzo (+1,1%), Calabria (+0,7%), Puglia (+0,6%), e Basilicata (+0,3%) e soprattutto alle regioni del Nord e del Centro alle quali, però, la quantità di credito concesso rimane più alta. I dati resi noti dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, certificano a livello Italia una frenata nell'erogazione dei prestiti alle imprese (pmi comprese) pari all'1,3%, per effetto soprattutto del calo della domanda, ma con scenari molto diversi tra le macroaree. Nel Settentrione i dati sono praticamente tutti in negativo rispetto al 2022, mentre nel Mezzogiorno, come detto, il segno predominante è il più.

Lo stesso accade sommando i prestiti alle imprese a quelli per le famiglie consumatrici, sempre al 31 marzo. Sud e Isole in dodici mesi ne hanno ricevuti l'1,6% in più ma la Campania arriva al 2% mentre la media nazionale risulta negativa per lo 0,4%. L'aggiornamento Abi indica altresì una forte crescita dei prestiti alle famiglie consumatrici, con la media Italia a +2,7%. Ma anche in questo caso i valori relativi alla Campania (+3,3%) e al Sud con isole (+3,1%) sono superiori. Per quanto concerne i depositi, altro elemento necessario per capire che cosa succede nelle economie regionali, la situazione è in parte diversa: nel senso che in Campania si registra un piccolo calo (0,5%) di gran lunga però inferiore a quello medio del Paese (-3,2%), e lo stesso vale per gli specifici depositi familiari. Resta invece più alta la soglia della rischiosità per l'accesso al credito anche se, sia pure lentamente, in riduzione rispetto ai picchi a due cifre di non pochi anni fa.

Cosa vogliono dire questi numeri? Intanto, come spiega il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che bisogna essere in assoluto molto prudenti nell'indicare prospettive di crescita della povertà a tutti i livelli; e in secondo luogo che non c'è alcuna strategia comune tra le banche di fronte all'aumento dei tassi Bce, che pure allarma e non poco il sistema delle imprese e le banche stesse. «Non è in atto una stretta creditizia da parte delle banche, che si sforzano di supportare i clienti. Lo dimostra proprio la mancanza di uniformità dei dati relativi all'incremento o al decremento dei prestiti nelle varie regioni».

Non sfuggono però i numeri positivi del Sud e della Campania in particolare. A cosa si devono, nel dettaglio? «Il Sud dice Patuelli aveva indici deboli, ma ha iniziato a correre anche grazie ai primi investimenti legati al Pnrr che soprattutto sul piano infrastrutturale destina la maggior parte delle risorse proprio al Mezzogiorno. Di sicuro, la spinta proveniente dai comparti dell'edilizia e del turismo è stata e rimane fortissima, soprattutto in Campania. Turismo balneare, soprattutto, che lascia immaginare anche per i prossimi mesi il rafforzamento di questa tendenza». Ma il contributo che deriva da settori in forte ascesa, come il farmaceutico, e i primi investimenti nelle Zes (un miliardo nella sola Campania) sembrano chiavi di lettura altrettanto inevitabili per provare a interpretare il dinamismo che sembra caratterizzare l'economia meridionale e quella campana nello specifico.

È probabile però, dicono gli esperti, che nel secondo trimestre dell'anno qualcosa cambi, e cioè che ad esempio si accentui anche al Sud il calo della domanda di prestiti sia delle famiglie sia delle imprese, preoccupate dei riflessi dei tassi Bce e dell'inflazione e dunque "costrette" ad attingere ad una liquidità preesistente al periodo del Covid pur di non ricorrere a nuovi prestiti. Lo si capirà meglio con i prossimi monitoraggi del mercato del credito. Ma, come osserva il presidente Patuelli, l'Italia e dunque non solo il Sud, sta vivendo una fase di grande cambiamento che peraltro coinvolge l'Europa e tutto il mondo e per la quale occorre rivedere i parametri di analisi e di valutazione. La fine del Covid, in altre parole, ha liberato energie vitali, quasi come accade alla fine di ogni guerra quando riesplode la voglia di vivere: «Se in Italia ci sono le code di passeggeri alle stazioni ferroviarie, se si fa fatica a trovare taxi e Ncc, se gli alberghi sono quasi sempre sold out, vuol dire che questo cambiamento è in atto e il turismo ne rappresenta la frontiera più evidente. Il Sud è dunque in piena corsa per esserne protagonista, specie se tutte le risorse previste dal Pnrr si spenderanno e bene».