La scadenza è ormai vicina. Come previsto dal Decreto Pnrr dal 30 giugno scatta l’obbligo del Pos con tanto di doppia multa per chi rifiuta i pagamenti digitali. Ecco quando diventa obbligatorio il bancomat e le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale per gli esercenti, in vigore fra pochi giorni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati