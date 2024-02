XX Giornata del Risparmio Energetico, Barilla: 11 milioni di investimenti

Barilla sempre più green.

La società ha investito più di 3milioni di euro in impianti fotovoltaici, di cui 1,65 milioni presso lo stabilimento di Rubbiano (Parma) - il più grande opificio per la produzione di sughi pronti d'Europa - per l’installazione di un nuovo impianto dedicato alla linea "pesti", entrato in funzione questa settimana e che produrrà il 10% dell’energia elettrica consumata dalla fabbrica.

Solo nel 2022 - secondo l’ultimo rapporto di sostenibilità - il gruppo ha destinato oltre 10,9 milioni di euro per la tutela e la protezione ambientale. Da maggio 2023 è operativo l’impianto fotovoltaico installato presso il mulino di grano duro situato a Volos (Grecia). L’impianto ha comportato un investimento di 550mila euro e sarà in grado di coprire ben il 25% dell’energia consumata dal sito.

Ad oggi il 64% dell’energia elettrica acquistata dal gruppo Barilla - riferisce l'azienda - proviene da fonti rinnovabili ed è dotata di certificazione d’origine, e il 100% dell’energia elettrica utilizzata per i prodotti da forno (Mulino Bianco, Wasa, GranCereale e Pan di Stelle) proviene da fonti rinnovabili.

Rispetto al 2010, calano fino al 32% le emissioni di gas a effetto serra e del 24% (con un miglioramento di 6 punti percentuali rispetto al 2022) i consumi idrici per tonnellata prodotto finito.