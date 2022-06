Bce, Lagarde annuncia l'aumento dei tassi di interesse per luglio: la prima volta dal 2011

La Bce a luglio alzerà i tassi di interesse per la prima volta dal 2011, dovrebbe procedere con «una serie» di aumenti dei tassi nei prossimi mesi per cercare di frenare l'inflazione e riportarla al target del 2% nel medio periodo. Lo ha detto la presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ad Amsterdam aggiungendo che tempistica ed entità dei rialzi sarà strettamente data-dependent, ovvero terrà conto dell'andamento dei dati macro.

Bce, piano anti-spread: aiuti ai Paesi ad alto debito. Lagarde segue il modello Draghi

La Bce «non tollererà» episodi di frammentazione finanziaria nell'area euro che mettano a rischio la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi, e se necessario potrà dispiegare nuovi strumenti. Ma «non c'è alcuno specifico livello dei tassi delle obbligazioni o dei prestiti, o degli spread sui bond che attiverà questo o quell'intervento». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, assicurando che la Bce ha l'intenzione di «prevenire che si concretizzino rischi»

Le Borse europee scivolano dopo la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha illustrato le decisioni dell'istituto europeo. Milano, la piazza peggiore, lascia sul terreno oltre due punti percentuali (Ftse Mib -2,07% a 23.735 punti), seguita da Francoforte (Dax -1,65%) e Parigi (Cac -1,54%). Male anche Londra, con il Ftse 100 che cede l'1,22%.