Bce, a luglio tassi su dello 0,25%. Cautela sullo scudo anti-spread (che sale a 228)

Tassi su di un quarto di punto da luglio e poi di nuovo in rialzo a settembre. Christine Lagarde indica la via che la Bce seguirà nei prossimi mesi per contrastare l'inflazione. Un'inflazione che - ha avvertito la presidente della banca centrale - nasce dai prezzi energetici ma si sta in qualche modo propagando ad altri settori dell'economia. La decisione, annunciata da Amsterdam, era attesa, ma nei toni e nei dettagli è risultata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati