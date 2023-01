Quanto costano benzina e diesel oggi? Il prezzo ai distributori e cosa succederà nei prossimi giorni

Benzina e diesel, quanto costano oggi? E cosa succederà nei prossimi giorni? Prezzi ancora in crescita alla pompa di benzina in attesa di recepire i lievi ritocchi al ribasso sulla rete carburanti a valle del calo di mercoledì delle quotazioni internazionali dei prodotti. Secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio della benzina servito sale a 1,965 euro mentre quello del diesel sale a 2,023 euro al litro.

Benzina, il prezzo medio di oggi

Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,821 euro al litro (1,814 il dato del 5 gennaio), con i diversi marchi compresi tra 1,816 e 1,835 euro al litro (no logo 1,819). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,879 euro al litro (contro 1,875).

Il prezzo del petrolio

Prezzo del petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a febbraio è scambiato a 74,85 dollari al barile con un aumento dell1,46%. Il Brent con consegna a marzo passa di mano a 79,69 dollari con un avanzamento dell'1,43%.