Benzina, maxi sconti a Nizza e Mentone: da Ventimiglia corsa al pieno (e code di auto al confine)

Maxi sconti alla benzina tra Mentone e Nizza, in Francia ma a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Da qui la corsa di italiani per il pieno, per approfittare del taglio di 30 centesimi al litro applicato dal governo transalpino, che per i prossimi due mesi almeno garantisce un prezzo più calmierato sul carburante. «Nella zona tra Mentone e Nizza - spiega Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli - si può trovare la benzina a partire da 1,36 euro a salire, ma in media si aggira intorno a 1,45 euro al litro». Un fattore quest'ultimo che ha scatenato lunghe code ai distributori della zona di confine, con i frontalieri favoriti dal fatto di recarsi già in Francia per motivi di lavoro e non appositamente per il pieno. «Per i nostri lavoratori - conclude Parodi - si tratta sicuramente di un gran risparmio, visto che da noi la benzina supera 1,8 euro al litro».

I commenti sui social

Sui social dalla mattinata sono circolate delle foto scattate da residenti e turisti che si trovano in zona e che hanno pubblicato le immagini delle pompe di benzina con i relativi prezzi. E a chi non crede ai propri occhi, la risposta è sempre la stessa: «La foto è la mia, posso assicurarvi che in questa zona sono questi i prezzi», si legge. Una notizia destinata ad alimentare ancora di più la corsa al pieno di benzina.