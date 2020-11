Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade»

Stop dei benzinai. Dal 27 novembre verranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, dalla settimana seguente, anche quelle diurne. Lo scrivono Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio, in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al governo. «Constatato il pressoché azzeramento delle vendite a fronte del mantenimento dei costi fissi, dalla fine della prossima settimana non saranno più in grado di garantire l'apertura degli impianti. Con continuità e regolarità», si legge nella lettera.

APPROFONDIMENTI LE CIFRE Covid nel Lazio, il conto della crisi di ristoranti e bar: «Nel... LE MISURE Lockdown Covid, maxi-zone rosse in 4 Regioni, ipotesi stop agli...

Ultimo aggiornamento: 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA