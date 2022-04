Bit di Milano, con EroiNormali ogni prodotto campano diventa una cartolina promozionale

Ogni prodotto made in Campania potrebbe diventare una cartolina di ingaggio di promozione turistica regionale in tutto il mondo. Dalla bottiglia d'acqua sul tavolo di un ristorante al pacco di pasta aperto nella cucina di casa. Un progetto che chiama in prima linea gli stessi imprenditori, non più solo fruitori delle bellezze locali, ma protagonisti di quella che è stata definita la più grande campagna di identità e appartenenza territoriale. Presentato oggi alla Bit di Milano, si tratta di una iniziativa della Regione e dell'Unione industriali di Napoli, ideata e donata dal think tank EroiNormali.

Le imprese che vorranno aderire al progetto, chiedendo l'inserimento alla Regione Campania in un'apposita lista, riporteranno fisicamente sul proprio prodotto un QRcode, disegnato per celebrare la Campania. Ogni prodotto venduto, attraverso questo QRcode, diverrà una cartolina di ingaggio, rendendosi portavoce di un messaggio pubblicitario per invogliare i turisti a visitare la Regione.

«Gli imprenditori associano quasi sempre al prodotto uno sfondo e un'ambientazione dei posti dove producono - ha spiegato Massimiliano Molese, presidente think tank EroiNormali - L'idea è quindi stata che se un imprenditore associa quella bellezza o quel posto al suo prodotto vuol dire che ne riconosce il valore».

Il progetto innovativo, ha aggiunto, è anche il primo in Europa ad avere un Nft (Non-fungible token) di proprietà di una pubblica amministrazione, infatti il QRCode sarà registrato e donato al presidente Vincenzo De Luca. La Regione Campania realizzerà una pagina web dedicata dove l'utente verrà indirizzato attraverso il QRcode.