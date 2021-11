Black Friday 2021, inizia la settimana più scontata dell'anno

Ci siamo di nuovo. E' tempo di Black Friday, sinonimo di sconti, offerte, shopping online. Da anni, ormai, non è più solo il giorno deputato al Black Friday, che quest'anno cade il 26 novembre, ad essere quello dedicato alle promozioni, perché online i tempi si sono dilatati, così come gli sconti. Da venerdì 19 novembre, le offerte, sul sito di Amazon arriveranno fino a lunedì 29 novembre, che cade in un altro giorno dedicato alle offerte, il Cyber Monday, più specifico per fare acquisti tecnologici.

Da oggi, e per dieci giorni, dunque conviene tenere d'occhio il sito di Amazon per cercare tra le migliaia di prodotti in offerta, che comprendono elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, le ultime proposte beauty incluse le idee regalo per il Natale 2021. Le offerte saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, in varie date e orari tra il 19 e il 29 novembre, inoltre per i clienti con abbonamento Amazon Prime, c'è un anticipo di 30 minuti sulle Offerte Lampo, un dettaglio non secondario che consente di fare acquisti ancora più vantaggiosi.

Black Friday Week 2021, ecco tutte le migliori offerte su Amazon

Altro dettaglio importante in occasione delle festività natalizie 2021, riguarda la possibilità di rendere i prodotti acquistati su Amazon tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021, fino al 31 gennaio del nuovo anno, mentre le politiche di reso standard arrivano a 30 giorni.

Ovviamente per moltiplicare la possibilità di fare dei buoni acquisti durante il Black Friday, non bisogna trascurare tutti gli altri principali siti di ecommerco, come Euronics, Mediaworld, Unieuro, ognuno dei quali ha prodotti ad hoc, scontati o con rate a tasso zero; per essere aggiornati bisogna consultare tutti i siti, visto che sempre più spesso le offerte possono essere giornaliere.

Ora diamo uno sguardo ad alcuni dei prodotti in promo su Amazon.

LEGO Friends La Baita nel Bosco, costruzioni con due miini bamboline adatti come regalo di Natale per bambini che amano la natura e le case delle bambole, dai sei anni in su.

LEGO Super Heroes Marvel, guanto dell’Infinito di Thanos. Modello da costruzione Avengers da collezione, ottimo regalo per adulti appassionati di supereroi del pianeta Marvel.

Monitor LG modello 27GN800 UltraGear, da 27 pollici, adatto per PC Gaming. Caratteristiche tecniche QuadHD IPS, caratteristiche 2560x1440, porte HDMI 2.0, Flicker Safe, Pannello ips per una visione ottima da qualsiasi angolazione, schermo multitasking, screen split, reader mode, predisposto per bracci porta monitor e staffe a parete.

Samsung Galaxy A52s 5G, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida, colore Awesome White.

Philips BRI921/00 Lumea Advanced, Luce Pulsata, Dispositivo di Epilazione IPL per Corpo e Viso con Rifinitore a Penna Satin Compact.