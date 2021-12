Boeing 777 da passeggeri a cargo, la trasformazione è made in Sannio

L'azienda campana Laer si aggiudica una commessa del valore di 100 milioni di euro per la trasformazione del Boeing 777 da passeggeri a cargo. Ad assegnarla è stata Iai-Israel Aviospace Industries, che ha chiesto la realizzazione dell'intero kit strutturale di conversione del velivolo 300Ersf da completare nei prossimi quattro anni, con la prima consegna a gennaio 2023. Iai è la principale compagnia israeliana, anche leader nella trasformazione degli aerei da passeggeri a cargo.

Laer Group, che ha sede ad Acerra e stabilimento ad Airola (Benevento), è attiva dal 1989 ed effettua progettazione, produzione, assemblaggio e integrazione di strutture aeronautiche complesse.

L'amministratore unico Andrea Esposito, vice presidente di Confindustria Benevento, spiega che, "grazie a questa commessa, Laer vola oltre la pandemia e si conferma azienda di riferimento per il mondo della subfornitura aeronautica non solo in Italia ma nel mondo. Nel ringraziare tutti i miei collaboratori, voglio lanciare un messaggio di fiducia, nel nostro futuro, ai lavoratori che stanno vivendo le grandi difficoltà legate alla cassa integrazione. Questa commessa conferma le nostre previsioni e i nostri piani di sviluppo per i prossimi anni".