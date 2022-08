Lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti di elettricità e gas è arrivato come una benedizione per migliaia di famiglie che rischiavano di trovarsi all’improvviso con rincari in bolletta di oltre il 50%. Eppure la norma contenuta del Decreto Aiuti-bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, è già un caso. Da una parte, infatti, le Associazioni dei consumatori chiedono un doppio sforzo al governo: un’estensione del congelamento anche oltre aprile 2023 considerate le nuove pressioni in arrivo sui prezzi di luce e gas; ma chiedono anche una svolta verso prezzi “amministrati” che scongiurino salassi anche per chi è su mercato libero. Dall’altra parte, soprattutto i piccoli fornitori sono in allarme: lo stop agli adeguamenti tariffari scatenerà una valanga di default, dicono.

Le lettere agli utenti



Cosa prevede nel dettaglio la norma? «Fino al 30 aprile 2023», è scritto nel Decreto, «è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte». Ma attenzione, la sospensione è retroattiva: «Sono inefficaci» anche «i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate».

Questo vuol dire che sono in salvo dai maxi rincari famiglie e imprese che hanno ricevuto le lettere di modifica dei contratti anche a giugno e luglio, visto che generalmente le lettere sono inviate con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’efficacia della modifica delle condizioni contrattuali. Il prezzo “bloccato” pattuito in sede di sottoscrizione del contratto, rimarrà tale almeno per altri 9 mesi. La sospensione sarà automatica? In realtà la norma non chiarisce certi dettagli. Ma per Consumerismo, non c’è alcuna richiesta da fare, la sospensione scatta in automatico. «Per chi avesse già ricevuto la lettera di preavviso», ha precisato Adiconsum, «la variazione unilaterale delle condizioni (con aumenti indicati a partire da ottobre) è prorogata di diritto al 30 aprile. Sono efficaci invece le modifiche unilaterali già perfezionate alla data di entrate in vigore del decreto. La proroga è pertanto efficace anche per chi ha ricevuto in queste settimane il semplice preavviso di variazione».

L’Associazione chiede però alle società energetiche, che hanno già attivato ma non ancora concluso la procedura di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, di avvisare prontamente i clienti interessati sul termine effettivo di entrata in vigore delle modifiche». Certo, l’intervento governativo non è risolutivo, aggiunge Adiconsum, ma «in attesa di provvedimenti più estesi, consigliamo ai consumatori di verificare periodicamente l’economicità dell’offerta domestica sul comparatore pubblico Portale Offerte». Le modifiche unilaterali, sottolinea da parte sua Assoutenti, «sono un segnale della gravità della situazione che purtroppo pesa e peserà tantissimo sulle tasche dei consumatori». Non basta averli bloccati, «continuiamo a chiedere a gran voce che il governo imponga prezzi amministrati per l’energia. In assenza di tali misure l’azienda può disdire il contratto non ritenendolo più remunerativo».