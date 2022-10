Bollette, 525.000 campani non hanno pagato, 482.000 potrebbero non farlo

Un'indagine commissionata da Facile.it rivela che sono in molti nella regione del Mezzogiorno ad aver saltato i pagamenti e avvisa che potrebbero diventare di più in futuro.

Negli ultimi nove mesi, a causa dell’aumento dei prezzi energetici, 525.000 campani hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas, per uno su due era la prima volta che accadeva. I dati arrivano dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat.

I numeri hanno anche messo in luce come la quantità di morosi sia destinata ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. L’analisi ha individuato in 482.000 il numero di residenti in Campania che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di pagare le prossime fatture.

Il fenomeno si estende alle spese condominiali: secondo l’indagine, sono 88.000 i campani che hanno saltato una o più rate del condominio e, se i rincari dovessero continuare, 306.000 potrebbero non pagare le prossime.