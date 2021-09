Bollette, stangata sull'energia: luce +30% e gas +14%

Arriva la stangata. Ma con i 3 miliardi messi sul piatto dal governo per fronteggiare i rincari, il Paese cercherà almeno di limitare i danni e milioni di famiglie a basso reddito non subiranno alcun aumento. Il salasso energetico tanto temuto ed annunciato è puntualmente arrivato. Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. «La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati