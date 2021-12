Gas, quei giacimenti inutilizzati che gli altri sfruttano e noi no (per abbassare il prezzo delle bollette)

Ci sono oltre 90 miliardi di metri cubi di metano in fondo al mare italiano. Si può arrivare a quota 120-130 miliardi, se si considerano le risorse potenziali di gas non ancora accertate. Ma stanno lì in attesa da anni. Di sicuro sono passati due anni e mezzo da quando è scattata la moratoria su permessi e concessioni in attesa del Pitesai voluta da M5s. Ci sono impianti bloccati nell’Alto Adriatico, in Emilia Romagna, al largo di Ravenna e...

