Bollette gas, cala prezzo materia prima ma si azzera lo sconto: a maggio resta stabile

Resta stabile la bolletta del gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un -0,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, è stato controbilanciato dall'aumento del 13% degli oneri generali per la parte legata all'Ug2, la componente di sconto prevista dal decreto bollette (DL 34/2023), utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi gas più elevati.

Bollette gas stabili a maggio

Per quanto riguarda la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, ricorda l'Autorità, «viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento».

I conti

Resta invariata la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, aggiunge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. In dettaglio, per il mese di maggio 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 91,43 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso: spesa per la materia gas naturale: 40,95 centesimi di euro (pari al 44,8% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 22% circa rispetto al mese di aprile 2023; 5,32 centesimi di euro (5,8% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di aprile 2023.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è di 22,38 centesimi di euro (24,5% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, invariato rispetto al valore del mese di aprile 2023. La spesa per gli oneri di sistema prevede 1,12 centesimi di euro (1,2% del totale della bolletta), in aumento rispetto al mese di aprile 2023, in conseguenza dell'azzeramento dell'effetto di riduzione per l'utente finale. Quanto alle imposte: 21,66 centesimi di euro (23,7% del totale della bolletta) per quelle che comprendono le accise (16,7%), l'addizionale regionale (2,2%) e l'Iva (4,8%).

LA SPESA ANNUALE

La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (giugno 2022-maggio 2023) è di 1.514 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -6,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (giugno 2021- maggio 2022), calcola l'Arera diffondendo la variazione del -0,2% della tariffa di maggio per la famiglia tipo, che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, per il mercato tutelato. A maggio, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di aprile, il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è 34,06 euro a MWh.