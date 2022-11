Bollette gas, a ottobre meno care del 12,9%. Ma la spesa annua di una famiglia tipo sarà di 1.702 euro (+67%)

Cala la bolletta del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. La famiglia tipo per i consumi di ottobre riceverà una bolletta con una riduzione del 12,9% rispetto al terzo trimestre 2022. Lo rende noto Arera, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia.

I CALCOLI ARERA

In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato mensilmente e non più ogni trimestre. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (tra il 1/o novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi precedenti (novembre 2020 - ottobre 2021).

PREVISIONI NON CONFERMATE

Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavo di un possibile, lieve rialzo. «Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con l'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell'Arera si sono potute intercettare le significative riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane», riferisce un comunicato dell'Autorità. Va ricordato che in base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall'Arera, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano. Per il mese di ottobre il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 78,05 euro per MWh. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente.