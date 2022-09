Bollette, stangata in arrivo: rincari fino a 317 euro al mese a famiglia. Arera: «Prezzi mai visti prima»

Sono in arrivo «prezzi mai visti prima» per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. Nel pomeriggio verrà comunicato dall'autorità l'aggiornamento del prezzo dell'elettricità per il mercato tutelato, che riguarda 7 milioni di italiani. Un aumento che si preannuncia importante: «È una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima», spiega Ricci, intervenendo all'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, sottolineando come «i prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale».

A far schizzare in alto i prezzi è un insieme di fattori, primo fra tutti l'arrivo dell'inverno «In cui i consumi elettrici si sommano a quelli del gas naturale. E sappiamo che i prezzi sono alti in entrambi i settori». Poco potranno fare anche gli interventi per cercare di alleviare questo impatto: «Gli interventi per tutelare i consumatori vulnerabili avranno un ruolo per cercare di mitigare impatti, ma sarà un ruolo marginale perché le crescite che abbiamo conosciuto sono state importanti» ha spiegato il dirigente.

Caro bollette, aumenti del 60%: da ottobre cambia tutto: + 60% su luce e gas (che avrà fatturazione mensile)

Le stime: aumenti fino al 120% oltre 300 euro a famiglia

Secondo le stime di Facile.it a partire da ottobre la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317 euro al mese. Il dato emerge dalle simulazioni realizzate dal comparatore focalizzate sul nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Arera. «In ogni caso, questo aggiornamento tariffario riguarderà solo i circa 7 milioni di clienti che hanno un contratto di fornitura gas nel servizio di tutela. Guardare alle offerte presenti sul mercato libero potrebbe, quindi, essere una soluzione per contrastare almeno in parte i rincari previsti per i prossimi mesi».

Per arrivare al dato, Facile.it ha calcolato la spesa mensile di una famiglia tipo (consumi annui 1.400 smc) applicando i valori del mercato all’ingrosso italiano dello scorso mese (2,47 EUR/smc); se le condizioni rimarranno su questi livelli anche ad ottobre, ipotizzando che le altre voci di spesa in bolletta restino uguali, il costo per un solo mese di fornitura gas arriverebbe a 317 euro, vale a dire 173 euro in più rispetto ad oggi.

Come sarà calcolato il nuovo prezzo del gas

L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per far fronte al caro-energia ha modificato il modo in cui viene calcolato il prezzo in bolletta. A partire da ottobre, per i clienti del mercato tutelato, il costo della componente materia prima nelle bollette del gas sarà calcolato sulla base della media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam).

Tuttavia, c'è chi contesta questa scelta e afferma che in realtà produrrà un incremento anche maggiore dei costi per il consumatore (tra i 450 e i 500 euro di esborso in più). In base ai dati forniti dalle società specializzate, infatti, nei primi 8 mesi del 2022 il prezzo mensile del Psv italiano sarebbe stato per ben 6 volte superiore al prezzo mensile del Ttf - denuncia il Codacons - In particolare ad agosto il prezzo Psv del gas risulterebbe in media superiore del 5% rispetto al Ttf, a luglio dello 0,7%, a maggio dello 0,5%, ad aprile dell’8%, a marzo dell’1% e a gennaio del 2,8%. Questo significa che il parametro scelto da Arera per la definizione delle tariffe del gas potrebbe essere più elevato rispetto a quello finora utilizzato.