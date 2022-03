Bollette, una tassa oraria sui profitti extra delle centrali per dare respiro alle famiglie

Una tassa sui profitti extra delle centrali. Calcolata per ogni ora di funzionamento. E che dovrà colpire non solo quelle alimentate con fonti rinnovabili, ma anche quelle a carbone e a olio o che funzionano con qualsiasi altra fonte. I proventi dell'imposta dovranno essere utilizzati per tagliare il costo delle bollette delle famiglie. Tutte, indistintamente. Insomma, i benefici non potranno essere riservati solo ad alcuni cittadini magari,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati