Bollette, aiuti per i settori industriali: dalla ceramica al vetro e dal cemento all'agroalimentare, il soccorso Ue

Arrivano gli sgravi fiscali sui costi in bolletta per le industrie energivore: è uno degli effetti delle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato per il clima, la protezione dell’ambiente e l’energia, appena approvate dalla Commissione europea, che saranno operative da gennaio. Intanto ha preso a suonare anche il campanello di allarme di Confcommercio: il rincaro dell’energia e le ricadute che sta avendo sulle attività economiche non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati