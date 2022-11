Bollette luce, mercato tutelato condomini prorogato all'1 aprile. Cosa cambia

L' Arera ha prorogato all'1 aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a tutele graduali (STG) per le microimprese e per i clienti non domestici (es. condomini) che - a partire dall'1 gennaio 2023, come previsto dalla legge concorrenza - non potranno più essere riforniti nel servizio di maggior tutela.

Bollette, stop mercato tutelato luce per condomini: cosa è, come cambia e da quando

La comunicazione di Arera

Lo comunica Arera precisando che «nel periodo tra il primo gennaio 2023 e il primo aprile 2023 le microimprese e i clienti non domestici che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la Maggior tutela, alle stesse condizioni, con continuità della fornitura».

L’Autorita - continua la nota dell’ Arera - aveva gia differito le tempistiche per le procedure di gara (delibera 419/2022/R/eel) a causa dell’attacco informatico subito dal gruppo GSE alla fine di agosto. Con la pubblicazione, da parte di Acquirente Unico, del Regolamento di gara aggiornato con le nuove date, si rendono necessari tre mesi dalla pubblicazione dei relativi esiti per il trasferimento dei clienti ai nuovi esercenti le Tutele Graduali. Nel periodo tra il 1 gennaio 2023 e il 1 aprile 2023 le microimprese e i clienti non domestici (ad esempio condomini) che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la Maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo cosi la continuita della fornitura. In questo periodo i clienti non domestici non potranno chiedere il rientro nel servizio di Maggior tutela se gia titolari di un contratto a condizioni di libero mercato.

COS'È IL MERCATO TUTELATO

Il servizio di maggior tutela è il regime tariffario stabilito dall’Arera: le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite proprio dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che aggiorna i prezzi delle materie prime ogni tre mesi in base alle oscillazioni sul mercato. Le principali differenze con il libero mercato sono due: chi definisce i prezzi e le offerte, e le diverse tipologie di utenti possono accedervi. Nel mercato libero sono le singole compagnie private a stabilire i prezzi. E per questo abbondano promozioni temporanee e pacchetti che comprendono vari servizi. Nel mercato tutelato la scelta per il consumatore si riduce ad una tariffa monoraria o bioraria.