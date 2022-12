Bollette: scende il prezzo della luce (-25%), in crescita il gas (+20%). Le nuove tariffe e quanto si risparmierà

La bolletta dell'elettricità tornerà a scendere dal 2023. La previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in attesa dei dati ufficiali di Arera, segna un calo del 25%. Quanto al gas, ha spiegato Tabarelli, è atteso «un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo».

Secondo Tabarelli «la variazione stimata in base ai prezzi all'ingrosso dell'elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell'ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh». L'Arera renderà nota la variazione entro fine anno.

Codacons: risparmio annuo di 432 euro a famiglia

«Se dovessero trovare conferma le previsioni di Nomisma Energia, il forte ribasso della luce del -25% equivarrebbe a un risparmio su base annua pari a 432 euro a famiglia sulla bolletta dell'elettricità» afferma il Codacons, che fa i calcoli sulle ripercussioni dei prossimi aggiornamenti tariffari per le tasche dei consumatori. «Una discesa del 25% delle tariffe della luce porterebbe la bolletta media dell'energia elettrica ad attestarsi a quota 1.350 euro annui a famiglia, con una riduzione rispetto alla spesa sostenuta nell'intero 2022 (1.782 euro) di ben 432 euro - analizza il Codacons - Al contrario un rialzo del gas del 20%, così come previsto da Nomisma, porterebbe le tariffe a quota a 1,48 euro al metro cubo, equivalente a una spesa annua pari in media a 2.072 euro a famiglia.

In ogni caso sul futuro andamento dei prezzi di luce e gas nel 2023 pesano numerose incognite - afferma il Codacons - Dopo il clima mite delle ultime settimane, l'arrivo del freddo nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe far schizzare al rialzo le quotazioni del gas, con effetti sull'aggiornamento tariffario mensile di Arera. Occorrerà poi capire se e come sarà attuato il price cap varato dall'Europa, meccanismo sulla cui reale efficacia si nutrono molti dubbi» conclude l'associazione a difesa dei consumatori.